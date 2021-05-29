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    29 мая 2021, 00:01

    Виртуальную сумку Gucci продали дороже реальной

    Анатолий Минкин

    Выпущенная для виртуального мира Roblox сумка модного дома Gucci оказалась дороже своего реального прототипа. Об этом сообщило издание Hypebeast.

    Виртуальную версию продали с аукциона, который продолжался всего один час. Первоначальная цена лота составила 475 «робуксов» (виртуальная валюта), что в реальных деньгах составляло шесть долларов. В ходе торгов ставки повышались. В результате победитель заплатил за виртуальную сумку в реальных деньгах 4115 долларов.

    Реальный прототип сумка Dionysus в бутике Gucci стоит дешевле — 3400 долларов.

    Внимание на абсурдную ситуацию обратил основатель Reddit Алексис Оганян. На своей странице в Twitter он привел цены на реальную и виртуальную сумку.

    Он отметил, что виртуальная сумка Roblox не имеет NFT (невзаимозаменяемого токена), а значит на других виртуальных аукционах ее не выставить и реальной стоимости у нее нет.

    Несколько других виртуальных продуктов, который модный дом выставил на аукцион в Roblox такого спроса не имели.