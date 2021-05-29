Виртуальную сумку Gucci продали дороже реальной

Выпущенная для виртуального мира Roblox сумка модного дома Gucci оказалась дороже своего реального прототипа. Об этом сообщило издание Hypebeast.

Виртуальную версию продали с аукциона, который продолжался всего один час. Первоначальная цена лота составила 475 «робуксов» (виртуальная валюта), что в реальных деньгах составляло шесть долларов. В ходе торгов ставки повышались. В результате победитель заплатил за виртуальную сумку в реальных деньгах 4115 долларов.

Реальный прототип сумка Dionysus в бутике Gucci стоит дешевле — 3400 долларов.

Внимание на абсурдную ситуацию обратил основатель Reddit Алексис Оганян. На своей странице в Twitter он привел цены на реальную и виртуальную сумку.

Он отметил, что виртуальная сумка Roblox не имеет NFT (невзаимозаменяемого токена), а значит на других виртуальных аукционах ее не выставить и реальной стоимости у нее нет.

Несколько других виртуальных продуктов, который модный дом выставил на аукцион в Roblox такого спроса не имели.