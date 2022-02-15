Virgin Galactic начнет продавать билеты в космос для всех желающих

С 16 февраля любой желающий сможет купить билет в космос. Их продажу на суборбитальные полеты запустит Virgin Galactic, отметили в пресс-службе американской компании.

Будущим космическим путешественникам предлагают забронировать место и присоединиться к «уникальному сообществу будущих астронавтов».

«Участники получат доступ к событиям, которые нельзя купить за деньги — поездкам и мероприятиям по подготовке к полету, пока они ждут своего отбытия в космос», — отметили в Virgin Galactic.

Генеральный директор компании Майкл Колглейзер отметил, что к началу полетов в 2022 году билеты купят около тысячи человек. Путешествия в космос планируют сделать регулярными.

Стоимость билета составит 450 тысяч долларов, причем треть суммы — 150 тысяч — придется заплатить сразу как депозит. Остальное необходимо выплатить непосредственно перед полетом.

Астронавтам-любителям обещают 90-минутное путешествие, полет в условиях невесомости и захватывающие виды Земли из 17 иллюминаторов космического корабля.

В сентябре 2021 года SpaceX запустила в космос первый полностью гражданский экипаж. Четырех человек отправили путешествовать на корабле Crew Dragon.