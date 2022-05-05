«Вип-камера от Малюськи». Шарий высмеял Минюст Украины

Блогера и журналиста из Украины Анатолия Шария 5 мая задержали испанские правоохранители. Арест связали с подозрением в госизмене. Через несколько часов Шарий опубликовал в Telegram-канале пост, в котором пошутил над министром юстиции Украины Денисом Малюськой.

Блогер прикрепил к публикации видео. На кадрах видно, что Шарий находится в картинной галерее.

«Вип-камера от министра Малюськи. Должен заметить, ничего так», — подписал пост журналист.

Некоторое время назад Малюська угрожал Шарию. Он заявлял, что планирует заблокировать YouTube-канал активиста.

Во время парламентских выборов на Украине партия Шария планировала попасть в Раду. Однако власти страны не хотели допускать ее до голосования. Тогда Малюська заявил, что на сторонников партии Шария не будут заводить дела. Слова главы Минюста Украины процитировал RT.

«Минюст не планирует обращаться с исками о запрете этих партий до появления для этого оснований, установленных законом. Сейчас таких оснований нет», — сказал министр.