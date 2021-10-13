Вину за обострение отношений между США и Россией возложили на Вашингтон

Военный дипломат Александр Бартош заявил, что налаживание отношений между США и Россией невозможно, так как Вашингтон своей политикой их только обостряет. Об этом также говорят регулярные высылки российских дипломатов, написала «Общественная служба новостей».

«Мне не совсем ясно, чего американцы добиваются от российской стороны. Естественно, прогресса нет. Американцы начали еще при Трампе портить с нами отношения. Они незаконно захватили нашу дипломатическую собственность: консульства в Сан-Франциско и ряд других зданий. До сих пор так и не вернули их. Вместе с тем они постоянно практикуют высылку дипломатов. Поэтому, конечно, наладить отношения по щелчку пальцев не получится — это будет затяжной процесс. Не пять-восемь лет, конечно, но точно не в ближайший год», — заметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил дальнейшее обострение отношений между Россией и США. По его словам, все враждебные шаги со стороны американцев не останутся без ответа. Но при этом Москва предлагает отказаться от дальнейшей эскалации и снять все взаимные ограничения.