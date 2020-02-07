Brexit подогрел страхи Европы. Почему вину за Холокост пытаются переложить на СССР?

В последнее время страны Европы все чаще обвиняют Россию в событиях Второй мировой войны. Вольная трактовка истории привела к тому, что сначала ЕС пытался убедить, что именно СССР стал виновником начала боевых действий, а теперь заверения стали еще более радикальными. Все это происходит на фоне Brexit и разногласий внутри самого ЕС, который пытается не развалиться, выставляя Россию общим «врагом».

«Россия (а в конечном итоге дискуссия о Второй мировой — это дискуссия об отношении к России) — тема, по которой консенсус находится достаточно легко. Идя навстречу страху перед Россией, который испытывают восточноевропейцы, представители Западной Европы уверены, что это более чем приемлемая цена за поддержание общности», — объяснил «Известиям» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Вольное трактование истории происходит именно на фоне Brexit. Из-за выхода Великобритании из ЕС, страны Европы оказались под угрозой распада. Они начали искать точки соприкосновения и нашли их в «страхе» Восточной Европы.

«На этом фоне — очередная вспышка исторической полемики. Острее прежних, поскольку от „СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны“ начался плавный переход к „СССР несет ответственность за Холокост“», — подчеркнул эксперт.

По словам Лукьянова, такие заявления являются как моральным, так и политическим водоразделом, преодолеть который уже практически нельзя. Дальше события будут идти только по нарастающей, а столкновения между Россией и Европой «станут тогда гораздо более реальными».

Выход Британии из ЕС состоялся 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону, а 1 февраля начался переходный период. Президент Франции Эммануэль Макрон письменно выразил сожаление в связи с Brexit.