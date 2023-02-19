Мир 19 февраля 2023, 17:39 Вину НАТО увидели в решении России провести спецоперацию Президент Франции Макрон: Россия посчитала экспансией отказ НАТО объяснить свои цели РИА «Новости»

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Руководство НАТО не смогло найти подходящих формулировок для объяснения своих целей. Поэтому Россия посчитала действия альянса попыткой экспансии, что привело к ухудшению отношений. Так объяснил решение о проведении специальной военной операции президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche.

В выдержке из беседы с французским лидером говорится, что Макрон считает долгосрочным такое поведение руководства НАТО. В качестве примера он привел речь президент России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, когда он назвал необоснованным принятие в альянс стран Восточной Европы и Прибалтики.

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«Макрон посчитал НАТО не подходящим для выстраивания отношений с Россией инструментом. Руководство блока не смогло внятно объяснить свои намерения, поэтому российское руководство посчитало это попыткой экспансии и увидело угрозу», — отметили в статье без прямой цитаты собеседника.

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Франция никогда не считала целью разгром России в украинском конфликте, в отличие от других стран Европы, заявил Макрон. Он подчеркнул, что противоположной позиции придерживаются государства Восточного блока, которые не оценили его позицию.