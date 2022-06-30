Виновными в терактах 2015 года в Париже признали 19 человек

Виновными признаны все 19 обвиняемых по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Специальный суд присяжных ответил утвердительно на все поставленные перед ним вопросы о виновности 19 подсудимых. Однако обвинение в отношении Фарида Хархаша о связи с терроризмом не подтвердилось. Он был признан виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества», — говорится в сообщении СМИ.

Теракт произошел в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда три группы террористов совершили скоординированную серию нападений во французской столице и ее пригороде Сен-Дени.

Три джихадиста взорвали «пояса шахидов» у стадиона Stade de France, где проходил матч сборных Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе на востоке Парижа. Кроме того, трое террористов захватили заложников в ходе концертной программу в центре «Батаклан».

В общей сложности погибли 130 человек. Более 350 оказались ранены.