Виноваты туфли. Трамп ответил на слухи о болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп объяснил трудности со схождением по лестнице неудобной подошвой. Журналисты заподозрили, что у Трампа болезнь Паркинсона, после того, как он еле спустился в военной академии в Вест-Пойнте.

Выступая перед избирателями, Трамп показал подошву своих ботинок, которая не предназначалась для хождения по столь крутым лестницам.

«Сцена была выше, чем эта. И рампа была, наверное, десять ярдов (около девяти метров — прим. ред.). И я сказал: «Генерал! У меня проблема, потому что у меня туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности. И это нехорошо для рамп». А это была стальная рампа, без перил, как каток. Я сказал: «Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на «пятую точку»», — объявил Дональд Трамп, его цитирует РИА «Новости».

Тогда, по рассказу Трампа, генерал предложил ему держаться за него, но американский президент отказался, чтобы СМИ не сделали из этого «историю». В итоге они порешили, что Трамп схватится за генерала, только если ему «будет надо».

Трамп также выпил воду, держа стакан одной рукой, чтобы продемонстрировать всем, что у него нет проблем и с этим.

По словам Трампа, ему было очень обидно, что никто не говорил о его речи, зато все писали про болезнь Паркинсона.

Скандальный случай произошел в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. После выступления на выпускном Дональд Трамп еле сошел по лестнице, практически держась за сопровождавшего его военного.