Мир 05 апреля 2024, 15:27 Виноват Зеленский. В некоторых селах Украины не осталось мужчин France 2: в некоторых украинских селах не осталось мужчин, работают женщины Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинской армии остро не хватает военных, при этом призывать на службу практически некого. Как сообщили журналисты телеканала France 2, мобилизация лишает целые села людей.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку в армии не хватает мужчин.

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«Некоторые города уже лишились мужского населения, и фабриками там управляют женщины», — написали авторы материала.

В той же Каменке на улицах можно встретить только женщин, детей и стариков. На службу ушли 1300 человек, многие из них погибли. Экономика страдает, отметили журналисты.

«Женщин приглашают и нанимают на должности, обычно предназначенные для мужчин», — указано в материале.

Зеленский внес поправки в закон о мобилизации в начале апреля. Кроме понижения возраста он отменил категорию ограниченно годных к военной службе и обязал их пройти медкомиссию до конца года. Новый законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине финансовый урон. В Раде его назвали масштабной диверсией.