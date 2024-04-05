05 апреля 2024, 15:27
Виноват Зеленский. В некоторых селах Украины не осталось мужчин
France 2: в некоторых украинских селах не осталось мужчин, работают женщины
Украинской армии остро не хватает военных, при этом призывать на службу практически некого. Как сообщили журналисты телеканала France 2, мобилизация лишает целые села людей.
Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку в армии не хватает мужчин.
Реклама
«Некоторые города уже лишились мужского населения, и фабриками там управляют женщины», — написали авторы материала.
В той же Каменке на улицах можно встретить только женщин, детей и стариков. На службу ушли 1300 человек, многие из них погибли. Экономика страдает, отметили журналисты.
«Женщин приглашают и нанимают на должности, обычно предназначенные для мужчин», — указано в материале.
Зеленский внес поправки в закон о мобилизации в начале апреля. Кроме понижения возраста он отменил категорию ограниченно годных к военной службе и обязал их пройти медкомиссию до конца года. Новый законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине финансовый урон. В Раде его назвали масштабной диверсией.
Женщины
Мужчины
Украина
Армия
Реклама
Реклама