Российскую съемочную группу лишили аккредитации в Белоруссии. Виноват сюжет о COVID-19

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала». Такое решение ведомство приняло после выхода сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

Об этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил ТАСС.

Комиссия МИД Беларуси 6 мая лишила аккредитации двух сотрудников корпункта российского Первого канала в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации Анатолий Глаз

Он подчеркнул, что такую меру к журналистам применили «в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». Их аккредитационные карточки перестали действовать уже с сегодняшнего дня.

Эту же информацию сообщил и местный телеканал «Беларусь-1». Там уточнили, что российскую съемочную группу лишили аккредитации из-за сюжета о ситуации с распространением нового типа коронавирусной инфекции в республике. На телеканале уточнили, что этот материал содержал «фейковую информацию». В эфире подчеркнули, что пока российской съемочной группе «Первого канала» вынесли предупреждение, однако министерство иностранных дел готово применить и «более жестокие меры». О чем конкретно шла речь, не уточнялось.

Пресс-служба российского телеканала подтвердила, что всю съемочную группу лишили аккредитации. Кроме того, там сообщили о выселке корреспондента данного сюжета из Белоруссии. Посольство России в Минске в курсе сложившейся ситуации — об этом дипломаты сообщили РИА «Новости».

6 мая «Первый канал» выпустил сюжет о ситуации с COVID-19 в Белоруссии. Материал рассказал о происходящем в Столбцах, в которых якобы «резко ухудшилась ситуация с коронавирусом». Авторы сюжета отметили, что местные жители не доверяют официальной статистике по стране — свои слова они проиллюстрировали панорамой кладбища.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ за то, что они предвзято относятся к ситуации с коронавирусом в стране и мерам, которые ее власти принимают для сдерживания распространения инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, за время распространения пандемии по миру в республике зафиксировали 19 тысяч случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Их них 112 пациентов скончались.

По данным ВОЗ именно в Белоруссии сейчас наблюдается один из самых высоких темпов прироста в европейском регионе. Организация рекомендовала властям страны отказаться от проведения всех публичных и массовых мероприятий в стране, а также ввести принятые в других странах ограничения. Речь идет о социальном дистанцировании, переводе сотрудников на удаленную работу, а также введении строгих санитарных требований для тех, кто не может исполнять свои обязанности дистанционно.

Несмотря на это, Минск не планирует отменять праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Александр Лукашенко отметил, что они пройдут без ветеранов на трибунах. Он также подчеркнул, что не призывает жителей страны принимать участие в торжественных мероприятиях — все желающие могут спокойно провести 9 мая дома, отпраздновав День Победы в кругу семьи.