Виноделы проведут сессию в рамках ПМЭФ

Сессия о виноградарстве и виноделии третий раз войдет в деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пройдет с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум».

На ней выступят председатель правления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, первый заместитель генерального директора АО «ПАО „Массандра“» Валерий Тройчук и начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Дмитрий Федосов.

Эксперты обсудят продовольственную безопасность России, создание замкнутых технологических циклов производства продуктов питания и внедрение в них результатов научных исследований и разработок. Также впервые на ПМЭФ будет представлена полноценная тематическая площадка фонда «Росконгресс» и Россельхозбанка «ВиноГрад».

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров, сообщили «Известия». На форуме выступят представители правительства и центробанков России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний.