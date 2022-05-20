Вино продолжат поставлять в Россию из стран ЕС

Представители Роскачества заявили, что не ожидают полной остановки импорта вина в Россию из стран Евросоюза. Если такое и произойдет, то явно не в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева пояснила, что российские торговые точки стараются обеспечивать наличие импортного вина на полках. Существенные изменения придется вновить лишь в долгосрочной перспективе, передал RT.