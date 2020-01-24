Винника вывезли во Францию и положили в больницу — адвокат
На своей странице в Facebook она уточнила, что это произошло сразу после того, как государственный совет Греции отклонил ее жалобу на выдачу Винника во Францию и США.
Французская коллега сообщила Зои, что Александр находится в больнице Hotel Dieu. При этом греческие власти делают вид, что не знают, где он.
«Они еще не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание на завтра», — написала Константопулу.
Позже она добавила, что Виннику запрещено звонить кому-либо, кроме нее. Также всем запретили попытки связаться с россиянином. Константопулу напомнила, что россиянин находится на 33-м дне голодовки, и 23 января его осматривал врач из российского консульства.
Адвокат подчеркнула, что власти пытаются запугать ее клиента и терроризирует его в момент ухудшения здоровья. Она задалась вопросом, чего они добиваются?
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции по обвинению в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют и отмывании денег. В Афины он прилетел как турист с женой и двумя маленькими детьми. Своей вины россиянин не признает и 20 декабря объявил голодовку.