Винника отказались выпускать под залог из американской тюрьмы

Россиянина Александра Винника не выпустят под залог из американской тюрьмы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пенитенциарное заведение.

В официальных документах указали, что Винник «не может быть освобожден» подобным способом.

Россиянина поместили в тюрьму Санта-Рита в Калифорнии. На прошлой неделе его экстрадировали из Греции. Минюст США поблагодарил греческую сторону за усилия «по обеспечению перевода обвиняемого в Соединенные Штаты».

Винник впервые предстал перед судом Сан-Франциско, где официально отверг предъявленные ему обвинения.

В США россиянину вменяют создание биржи криптовалют BTC-e. Американцы считают, что через нее отмыли четыре миллиарда долларов. Если 42-летнего россиянина признают виновным, ему грозит практически пожизненное заключение — 55 лет тюрьмы.