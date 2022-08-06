Винник предстал перед американским судом

Россиянин Александр Винник, которого в США обвинили в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, впервые предстал перед американским судом. Об этом сообщил Минюст страны.

Заседание по делу Винника прошло в федеральном суде в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его подробности в ведомстве разглашать не стали.

Помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший отметил, что россиянина экстрадировали в США «после более чем пяти лет разбирательств». Его хотят привлечь к ответственности «за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей», при помощи которой отмыли более четырех миллиардов долларов.

Американский Минюст поблагодарил коллег из Греции «за все усилия по обеспечению перевода обвиняемого в Соединенные Штаты».

Если Винника признают виновным, ему грозит фактически пожизненный срок: 42-летнего россиянина хотят отправить в тюрьму на 55 лет.

В МИД РФ после экстрадиции Винника заявили, что «сделают все возможное для защиты его законных прав и интересов». Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Греция выдала россиянина под давлением со стороны США.