Мир 29 мая 2023, 23:42 Винни Пух научит американских школьников противостоять вооруженному нападению «КП»: в Техасе школьников обучают правилам поведения при стрельбе картинками с Винни Пухом Кинопоиск

Читать 360tv в

Американских детей учат правилам поведения при стрельбе в школе при помощи сказочного персонажа Винни Пуха. Детям в Техасе раздали книги с инструкцией, об этом написала «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

В инструкции Винни Пух рассказывает, что нужно делать, если в школу ворвался вооруженный преступник. Сказочный персонаж призывает не бояться и прятаться в ожидании полиции.

Реклама

«Двери должны быть заперты, а проход заблокирован. Выключи свет, чтобы тебя не было видно», — сказано в инструкции.

Не всем американским родителям понравились такие методы обучения. Многие заявили, что стоит изменить закон об оружии, а не учить школьников прятаться под парты, как Винни Пух.

В начале мая в Белграде подросток открыл стрельбу в школе и убил девятерых человек. Психолог заявила, что чаще всего причиной стрельбы в школах является скрытая агрессия и неумение общаться. Внешние раздражители — новости или компьютерные игры — также могут усугубить состояние нездоровой психики.