Актер озвучки и спортивный комментатор Вин Скалли скончался

В возрасте 94-х лет скончался американский спортивный комментатор и актер озвучки Вин Эдвард Скалли. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, Скалли умер накануне. Информация о причинах его смерти не поступала. Уточняется, что артист дебютировал в кино в 1960-х годах в картине «Разбудите меня, когда это закончится». Потом он сосредоточился на озвучке и комментировании спорта. В частности, Скалли работал в сериале «Секретные материалы» и был комментатором на протяжении 67 сезонов в бейсбольном клубе Los Angeles Dodgers.