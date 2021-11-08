Вин Дизель попросил Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж»

Актер Вин Дизель попросил своего коллегу Дуэйна «Скалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» после многолетней ссоры. Голливудские звезды повздорили на съемках восьмой части фильма, после чего Джонсон оставил проект.

«Мой братишка Дуэйн, время пришло. Мир ждет финала в „Форсаже 10“. <…> Я поклялся, что мы покажем лучший финал! Я говорю это из любви. Ты должен вернуться, не оставляй работу над франшизой, ведь тебе предстоит сыграть очень важную роль», — написал Вин Дизель на своей странице в Instagram.

Решивший пойти на примирение актер вспомнил о своем обещании достойно закончить франшизу актеру Полу Уокеру, который погиб в автокатастрофе в Калифорнии в 2013 году.

Дизель и Джонсон поссорились на съемках фильма «Форсаж 8». Ранее СМИ писали, что «Скала» психанул и оставил проект из-за того, что его оппонент плохо относился к съемочной группе. Позже Дизель рассказал, что специально раздражал своего напарника, чтобы добиться лучшего результата.