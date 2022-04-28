Минфин Франции арестовал три виллы, якобы принадлежащие российским бизнесменам. В числе этих предпринимателей оказался Олег Дерипаска, написало местное издание Nice Matin.

По информации газеты, аресты особняков прошли в рамках исполнения антироссийских санкций. Одна из вилл находится в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждают авторы статьи, в 2005 году дом приобрел российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Еще один конфискованный особняк расположен в окрестностях Биаррица. Согласно данным издания, владельцем этой виллы является акционер «Сибура» Кирилл Шамалов. Также под арест попала вилла «Трианон». Она находится недалеко от коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере. Журналисты заявили, что дом принадлежит председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву.

Подобные аресты сейчас происходят не только во Франции. В середине марта председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил об аресте яхты российского бизнесмена. Стоимость судна оценили в 140 миллионов долларов.