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    08 января 2021, 13:27

    Вild назвала возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ

    Андрей Иванов

    Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан завоевал большую популярность и доверие во время пандемии коронавируса. Как сообщила газета Bild со ссылкой на источники, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
    Вild назвала возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ

    По данным газеты, Шпан обсудил свои политические шансы с представителями Христианско-демократического союза (ХДС).

    «Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — приводит издание слова одного из руководителей фракции. Его имя неизвестно.

    В сентябре 2021 года в Германии состоятся выборы в бундестаг. В январе пройдет съезд ХДС, на котором изберут нового лидера партии. Он станет кандидатом в канцлеры ФРГ. Ангела Меркель на пост канцлера претендовать не будет.

    Есть три официальных претендента на пост главы ХДС: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.