Вild назвала возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ

По данным газеты, Шпан обсудил свои политические шансы с представителями Христианско-демократического союза (ХДС).

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — приводит издание слова одного из руководителей фракции. Его имя неизвестно.

В сентябре 2021 года в Германии состоятся выборы в бундестаг. В январе пройдет съезд ХДС, на котором изберут нового лидера партии. Он станет кандидатом в канцлеры ФРГ. Ангела Меркель на пост канцлера претендовать не будет.

Есть три официальных претендента на пост главы ХДС: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.