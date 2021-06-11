Виктор Шейман оставил пост управляющего делами президента Белоруссии
Управляющий делами президента Белоруссии Виктор Шейман покинул свой пост. Об этом заявило агентство БелТА.
Александр Лукашенко принял отставку. Однако заявил, что не хотел отпускать Шеймана с должности. По его словам, в ходе рабочей встречи Шейман неоднократно писал рапорт об уходе в отставку. Лукашенко отклонял требования политика.
«Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано», — отметил Лукашенко.
Ранее Европарламент призвал временно исключить Белоруссию из системы SWIFT и ввести секторальные санкции. Причиной введения санкций стала принудительная посадка самолета Ryanair в Минске 23 мая.