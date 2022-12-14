14 декабря 2022, 17:13
Виктор Бут рассказал, что многие американцы хорошо отзываются о России
Недавно освобожденный из тюрьмы в США Виктор Бут отметил, что многие американцы очень хорошо относятся к России и ее народу. Об этом он сообщил в эфире радиостанция Sputnik.
По словам Виктора Бута, в американской тюрьме он ни разу не встретил людей, негативно настроенных против России - все, в том числе охранники, имеют очень консервативное мнение.
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Бут считает, что несмотря на пропаганду в США местные жители положительно отзываются о России и ее народе.
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США
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