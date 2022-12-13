Мир 13 декабря 2022, 13:15 Виктор Бут призвал вернуть домой задержанных за границей россиян Виктор Бут назвал несправедливым задержание россиянина Александра Винника РИА «Новости»

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Россия должна добиваться возвращения задержанных за границей россиян. В том числе Александра Винника, вокруг которого сложилась непростая ситуация. Об этом в своем Telegram-канале написал предприниматель Виктор Бут, вернувшийся из американской тюрьмы в Россию на прошлой неделе.

Он подчеркнул, что считает задержание Александра Винника в Греции несправедливым.

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«Скажу на своем опыте, я продержался потому, что знал, что на родине меня не забывают. Так давайте будем помнить и думать о возвращении наших ребят, пусть это может затянуться на годы, но им совсем там не просто», — написал Бут.

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Он отметил, что спецслужбы США похищают людей из третьих стран, чтобы судить на своей территории по собственным законам.

«Эта практика должна быть прекращена как не имеющая под собой морального права», — добавил предприниматель.

Власти Греции задержали россиянина Александра Винника по запросу США в 2017 году. По версии американцев, предприниматель стоял за организацией и работой криптовалютной биржи, через которую незаконно легализовали четыре миллиарда долларов. Спустя пять лет россиянина экстрадировали в Штаты, где он предстал перед судом. Своей вины он не признал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала передачу Винника похищением, которое власти Греции допустили из-за американского правового произвола.