«Википедия» перестала работать в США

Сбой в работе интернет-энциклопедии «Википедия» случился в США в ночь с воскресенья на понедельник. Такие данные предоставил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Ресурс сообщил, что проблемы начались в 10:34 по московскому времени. Больше всего пользователей (94%) жаловались на работу сайте, еще 5% — на трудности с авторизацией. Пользователи оставляют на Downdetector шуточные и гневные комментарии по этой теме:

«Почему сайт рухнул?»

«Почему „Википедия“ не работает нормально?»

«Википедия» не работает, как я теперь буду впитывать случайные знания, которыми никогда не буду пользоваться???»

Ранее в декабре произошел сбой в работе платежной системы Visa.