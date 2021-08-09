«Виды заворожили»: чешский журналист рассказал о впечатлениях после поездки на Дальний Восток

Чешский журналист Мирослав Ружичка почти месяц провел на Дальнем Востоке. После поездки он поделился своими впечатлениями от путешествия.

В своей колонке на портале Reflex журналист написал, что сначала отправился на Байкал, а затем посетил Петропавловск-Камчатский. Там Ружичка провел неделю, после чего его ждал двухнедельный тур по полуострову. В поездке на грузовике ЗИЛ иностранца сопровозжал проводник.

«Морская прогулка на целый день по Авачинскому заливу была нашим первым опытом на Камчатке. Залив окружен высокими скалистыми берегами, островками и скальными образованиями, где обитают многие виды птиц и морских обитателей», — рассказал журналист.

Он добавил, что в конце прогулки ему удалось полюбоваться прекрасным видом на Петропавловск. Еще чеху удалось сплавиться по реке Быстрой. По дороге к реке ему даже посчастливилось увидеть медведицу с двумя медвежатами.

«Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля. Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле», — отметил Ружичка.

Во время своей поездки журналисту удалось побывать в Долине гейзеров, увидеть каньон реки Вулканной, вершину сопки Горелой и прогуляться по берегу Тихого океана.