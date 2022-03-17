Виды Мариуполя после боев показали на видео

Мариуполь практически опустел после открытия гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан. Телеканал RT показал городские виды с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что многие из жилых многоэтажных домов покрыты темной сажей, предположительно, после обстрелов. Также в объектив попала длинная вереница автомобилей, которые стремятся покинуть город.

Накануне из Мариуполя вывели 33 тысячи жителей, российские военные разблокировали город от националистических батальонов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что подавляющее большинство жителей Мариуполя эвакуировались в Россию, лишь малая часть отправилась в сторону Украины.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в скором времени расцвет мирной жизни в Мариуполе.