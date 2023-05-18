Мир 18 мая 2023, 06:17 Видеоролик ЦРУ для российских агентов назвали частью гибридной войны Посол Антонов: призыв ЦРУ стал частью скоординированной кампании в гибридной войне с РФ РИА «Новости»

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Распространение ролика с призывом к россиянам делиться с Центральным разведывательным управлением чувствительной информацией стал очередной провокацией и скоординированной кампанией в рамках развязанной против России гибридной войны, заявил посол в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале дипведомства.

«Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. <…> Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны», — заявил дипломат.

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Недружественные страны, по словам Анатолия Антонова, поняли, что санкции и военная кампания провалилась, поэтому решили посеять смуту в обществе. Он сказал, что при переходе на YouTube на территории посольства России в США регулярно открывается таргетированная реклама с вербовочными роликами ФБР.

Анатолий Антонов уверен, что такой ход не сработает, а траты денег американских налогоплательщиков на подобные кампании бессмысленны. Россияне, по его словам, поддержали спецоперацию и не позволят расколоть свое единство.

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян и опубликовало пропагандистский ролик на русском языке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы следят за действиями американских коллег.