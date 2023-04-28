Мир 28 апреля 2023, 14:16 Видеообращение Такера Карлсона посмотрело больше зрителей, чем ролик Джо Байдена Видео с журналистом Карлсоном набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении Pxhere

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Телеведущий из США Такер Карлсон после ухода с канала Fox News записал видеообращение. Его посмотрели более 62 миллионов раз в Twitter. Данный показатель оказался в полтора раза выше, чем у ролика американского президента Джо Байдена с объявлением о выдвижении на второй срок. Об этом сообщило РИА «Новости».

Карлсон опубликовал первое видео после ухода с телеканала вечером 26 апреля, то есть на сутки позже, чем Байден показал свой ролик.

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К настоящему моменту обращение журналиста посмотрели 62,3 миллиона раз. Ведущий рассказал о запрете в американских СМИ обсуждения важных тем.

Заявление главы Белого дома о желании вновь побороться за пост президента Соединенных Штатов посмотрели лишь 42 миллиона раз. Интересно, что рейтинги Fox News тоже обрушились.

По данным издания The Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом смотрели 2,6 миллиона зрителей. Это на 2,1% ниже средних показателей программы Tucker Carlson Tonight.

О том, что Карлсон уходит с Fox News, стало известно 24 апреля. Из официального заявления канала следовало, что стороны приняли обоюдное решение. Чем будет телеведущий заниматься дальше, пока не ясно.