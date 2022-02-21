Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали на аукционе более чем за 32 тысячи долларов

На аукционе в США продали видеокассету с боевиком «Терминатор» за 32,5 тысячи долларов (около двух с половиной миллионов рублей). Об этом сообщила «Экономика Сегодня».

«Взгляд» уточнил, что кассету выпустили в 1984 году почти сразу после премьерного показа фильма.

Организаторы торгов объяснили ностальгией интерес к кассетам. Отмечается, что инвесторами оказались уже выросшие дети, которые в свое время восхищались Арнольдом Шварценеггером и прочими актерами боевиков 80-х годов.