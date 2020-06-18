Видеоигру предложили включить в школьную программу в Польше

Симулятор выживания во время гражданских войн This War of Mine планируют внести в школьную программу в 2021 году. Такую идею предложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Руководитель 18 июня посетит польскую студию разработчиков 11 bit studios, чтобы встретиться с авторами игры и договориться о всех деталях сотрудничества.

Игра станет доступна школьникам старше 18 лет во всех образовательных учреждениях. В Польше многие ученики получают аттестат о среднем образовании только в 20-21 год.

Для игроков This War of Mine польская студия создала мир, где жители пытаются выжить во время гражданской войны. За основу сюжета авторы взяли события осады Сараево столицы Боснии и Герцеговины. Симулятор вышел в 2014 году, при этом разработчики студии продолжают выпускать дополнения к игре.

Мир видеоигры плотно вплетается в сегодняшнюю реальность. Ранее в театре поставили первый Minecraft-спектакль. «360» пообщался с авторами проекта и выяснил мнение театралов.