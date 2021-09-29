Видеоигровая компания Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации

Компания по разработке и изданию видеоигр Activision Blizzard для урегулирования иска о дискриминации выплатит 18 миллионов долларов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Американская компания достигла соглашения с Комиссией США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) для урегулирования претензий и будущего усиления политики и программ по предотвращению преследований и дискриминации на рабочем месте в Activision Blizzard.

«В соответствии с соглашением Activision Blizzard взяла на себя обязательство создать фонд в размере 18 миллионов долларов для компенсации и возмещения ущерба правомочным заявителям», — привела «Газета.ru» фрагмент из заявления компании.

В пресс-релизе также указано, что любые суммы, не использованные заявителями, будут разделены между благотворительными организациями, которые продвигают женщин в индустрии видеоигр или способствуют повышению осведомленности о домогательствах и проблемах гендерного равенства, а также инициативах по разнообразию, справедливости и вовлеченности компаний, как это одобрено EEOC.