Видео Зеленского из Киева назвали поддельным

Обращение президента Украины Владимира Зеленского может быть смонтировано, а сам он мог выехать за пределы Киева. Об этом написали авторы Telegram-канала «Война с фейками».

«По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину», — отмечают авторы канала.

Они также обратили внимание на странности видеозаписи, которую Зеленский обнародовал, чтобы доказать, что находится в Киеве. В частности, они заметили, что сначала президент Украины записывает видео на камеру мобильного телефона, после чего идет монтажная склейка и в дело вступает телекамера.

«Обратите внимание на картину за спиной: она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице», — написали авторы исследования.

Они пришли к выводу, что первая часть видеоролика была записана заранее — «возможно, перед отъездом из Киева». Одним из вариантов местонахождения Зеленского называют румынский город Брашов.

Также авторы канала сообщили, что сайт Flightradar показал, как около 15:00 неидентифицированный самолет в сопровождении четырех вертолетов ВСУ вылетел от границы Украины и Румынии. Его полет был завершен в районе города Брашов. Около 16:30 в аэропорту Брашова на посадку зашли три самолета, которые ничего не сообщили о себе, а также один вертолет ВСУ. По мнению авторов публикации, самолеты могли перевозить Зеленского и его команду.

Ранее Зеленский заявил, что ответственность за гибель мирного населения на Украине лежит на странах Запада, которые отказались закрыть небо и предоставить самолеты.