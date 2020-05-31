Стрельба патронами с краской и наезд авто. В Сети публикуют видео зачистки митингующих в США

Волна массовых протестов захлестнула американские штаты. Погромы из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались в Миннеаполисе, но уже докатились до Лос-Анджелеса и других городов. В Сети появилось множество видео, «360» также получил кадры с места событий.

Один из жителей Лос-Анджелеса заснял погром в магазине. На кадры попали жители, прыгающие на решетках витрин. Мужчины отодрали железное заграждение, залезли в помещение и устроили полный беспредел.

Но митинги не заканчиваются только Лос-Анджелесом. Возмущение людей привело к перекрытию дорог в Нью-Йорке. Там из-за акций протестов парализовало движение в городе. Кадры из мегаполиса опубликовало ИА Nation News.

В Миннесоте на улицы тоже вышли митингующие. Власти штата объявили комендантский час и отправили на зачистку подразделения Национальной гвардии. Одна из жительниц засняла действия правоохранителей и опубликовала в Twitter. На кадрах видно, что бойцы идут по улице и требуют, чтобы люди зашли в свои дома. Затем они начинают стрелять по автору видео патронами с краской.

Перед Белым домом полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

А на этих кадрах видно, как толпа людей окружила одну из полицейских машин. Митингующие забрасывают чем-то авто, машина давит митингующих, затем мужчина запрыгивает на капот и начинает кричать.

Жители США начали устраивать протесты и громить все вокруг после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских. В некоторых штатах ввели режим ЧС и начали разгонять митингующих с помощью Нацгвардии. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет использовать «неограниченную мощь военных», если власти штатов не остановят массовые беспорядки.