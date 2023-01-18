Мир 18 января 2023, 06:21 Видео забывшего имя именинницы Байдена набрало миллионы просмотров Newsweek: президент США Байден спел песню и стал посмешищем в интернете

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Президент США Джо Байден решил поздравить жену сына правозащитника Мартина Лютера Кинга, спел песню, но забыл ее имя. Видео его выступления разлетелось по соцсетям и стало вирусным. Оно набрало больше двух миллионов просмотров, рассказал журнал Newsweek.

На встречу в Вашингтоне пригласили Мартина Лютера Кинга-третьего, который, как и отец, стал правозащитником, с женой Арндреей Уотерс Кинг. Джо Байден вспомнил, что женщине 16 января исполнилось 49 лет и решил поздравить. Он стал напевать песню и в момент, когда нужно назвать имя именинницы, что-то пробормотал. За этот поступок его раскритиковали не только в Республиканской партии, но и простые американцы в соцсетях.

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«Президент Джо Байден стал жертвой насмешек в сети после того, как забыл имя», — рассказал автор статьи.

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Видео с выступлением выложил в Twitter Грег Прайс, и ролик посмотрели больше 2,2 миллиона раз. Подписчики высмеяли Джо Байдена, сделали GIF-анимацию с его пением и мемы.