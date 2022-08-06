Видео с ударом Израиля по жилому кварталу в секторе Газа появилось в интернете

Израиль обстрелял жилой квартал в секторе Газа. Происшествие попало на видео. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Момент взрыва запечатлен в ролике. После этого поднялся столб дыма, а люди в ужасе принялись разбегаться.

Ранее Израиль начал спецоперацию «Рассвет» против террористической организации «Исламский джихад»*.

Международный комитет Красного Креста заявил об обеспокоенности в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Организация призвала стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.