Видео: Ту-160 дозаправки в воздухе по пути из России в ЮАР

В ходе перелета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 из России в ЮАР экипажи провели их дозаправку прямо в воздухе. Процедуру засняли на видео, которое затем опубликовали на YоuТubе-канале Министерства обороны России.

На кадрах бомбардировщик Ту-160 и самолет Ил-78, который выступает в качестве заправщика, сближаются на необходимое для выполнения процедуры расстояние. Затем воздушные суда стыкуются при помощи специального устройства, которое позволяет перекачать топливо из одного самолета в другой. Все действия происходят на скорости в несколько сотен километров в час.

Из России в ЮАР бомбардировщики-ракетоносцы добирались более 13 часов. Им пришлось преоболеть свыше 11 тысяч километров над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Последние этапы пути российские самолеты преодолели в сопровождении южноафриканских истребителей Saab JAS 39.