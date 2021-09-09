Видео трапезы японского посла завирусилось в Twitter. Он показал, как ест рис «пятерней»

Посол Японии в Саудовской Аравии Фумио Иваи попробовал традиционное арабское блюдо из риса — мофатах. Дипломату посоветовали есть его «пятерней». Процесс впечатлил пользователей Сети.

Иваи разместил в Twitter ролик, на котором пробует мофатах руками. Такой способ рекомендовал политику «Его Превосходительство губернатор».

«Я попытался за обедом есть мофатах „пятерней“», — разъяснил свои действия посол.

За три дня с момента публикации видео его посмотрели свыше миллиона человек. Пользователи оставили более 12,6 тысяч лайков, написали порядка 1,7 тысячи комментариев и сделали около 3,7 тысячи ретвитов.

Фумио Иваи гостил в провинции Эш-Шаркия у губернатора Аделя Аль-Баварди.