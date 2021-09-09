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    09 сентября 2021, 02:50

    Видео трапезы японского посла завирусилось в Twitter. Он показал, как ест рис «пятерней»

    Александра Ломейко

    Посол Японии в Саудовской Аравии Фумио Иваи попробовал традиционное арабское блюдо из риса — мофатах. Дипломату посоветовали есть его «пятерней». Процесс впечатлил пользователей Сети.

    Иваи разместил в Twitter ролик, на котором пробует мофатах руками. Такой способ рекомендовал политику «Его Превосходительство губернатор».

    «Я попытался за обедом есть мофатах „пятерней“», — разъяснил свои действия посол.

    За три дня с момента публикации видео его посмотрели свыше миллиона человек. Пользователи оставили более 12,6 тысяч лайков, написали порядка 1,7 тысячи комментариев и сделали около 3,7 тысячи ретвитов.

    Фумио Иваи гостил в провинции Эш-Шаркия у губернатора Аделя Аль-Баварди.