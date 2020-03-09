Видео Трампа в Twitter признали фейком

Ролик, в котором кандидат в президенты США Джо Байдет предлагает переизбрать Трампа на пост главы государства, Twitter признал фейком. Это первый случай, когда связанную с президентом США новость прямо называют ложной.

Источник фото: Twitter

Соцсеть автоматически отметила как недостоверное видео, которое ретвитнул Трамп. По мнению искусственного интеллекта Twitter, видеоролик был изменен.

«Видео подверглось манипуляциям», — указано в сообщении. Предупреждение автоматически прикрепилось к 13-секундному фрагменту.

В ролике, который сеть признала фейком, так смонтировали из выступления кандидата-демократа Джо Байдена, что кандидат прямо призывает голосовать за Трампа.

«Мы можем лишь переизбрать Трампа», — якобы сказал Байден.

С недавних пор Twitter отмечает специальными метками материалы, которые, по мнению ИИ соцсети, манипулятивно изменили. И неважно — это простой монтаж или более «глубокий» фейк, для изготовления которого использовали сложную компьютерную графику и анимацию. Так соцсеть предупреждает пользователей, что главный герой видеозаписи в действительности мог и вовсе не говорить тех слов, которые звучат в видеоролике.