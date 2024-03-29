Мир 29 марта 2024, 09:15 Видео с целующим сотрудниц военкомом вызвало скандал на Украине Главу Ровенского военкомата проверят из-за видео с поцелуями с сотрудницами

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Руководство ВСУ начнет проверку видео с начальником Территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) Ровенской области Александром Ярмошевичем, который целовался как минимум с тремя сотрудницами. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (соцсеть запрещена в России).

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В пресс-службе уточнили, что дадут оценку содержанию видео, а также факту скрытого наблюдения в кабинете должностного лица.

На обнародованных кадрах 36-летний военком целуется с тремя женщинами-сотрудницами. На Украине это видео сочли непристойным, а поведение мужчины — неподобающим.

Ранее во Львове произошел скандал из-за насильственной мобилизации местного жителя, ему нанесли побои.