Мир 02 сентября 2023, 18:27 Видео с попыткой медведя сбежать из Литвы в Белоруссию завирусилось в соцсетях Медведь попытался сбежать из Евросоюза в Белоруссию и попал на видео Unsplash

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В социальных сетях и мессенджерах завирусился видеоролик, на котором медведь попытался перелезать через забор из колючей проволоки на государственной границе Литвы и Белоруссии.

На опубликованных кадрах хищник пробовал перелезть забор, но быстро отказался от затеи, после того как почувствовал боль. Затем он пытался подкопать забор, но эти попытки тоже не увенчались успехом.

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Вероятно, медведь все-таки смог попасть в Белоруссию через реку, перед которой нет забора.

Ранее жителей села в Приморском крае удивил медведь, пробежавший по улице с бидоном на голове. Инспекторы Охотнадзора и зоозащиты отправились на поиски зверя, однако найти его не смогли.

Заместитель министра лесного хозяйства региона Алексей Суровый заявлял «360», что позднее к поискам мишки подключились сотрудники полиции и нацпарка «Земля леопарда».