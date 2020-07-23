Видео с молнией, бьющей в статую Свободы, опубликовали в интернете

Отмечается, что ненастная погода с грозой и молнией была в американском городе в среду, 22 июля. Местные жители принялись снимать сверкающее небо, а одному из них удалось запечатлеть момент, когда молния ударила прямо в основание монумента.

Ранее New York Post сообщал, что в Нью-Йорк и ближайшие к нему регионы пришла плохая погода. Так, на северо-восточном побережье прошли мощные грозы с сильным порывистым ветром. Его скорость позволяла валить деревья и линии электропередачи. Специалисты предупреждали жителей о вероятности града и небольших торнадо, информирует ИА RNS.

Статуя Свободы находится на одноименном острове в Верхней Нью-Йоркской бухте приблизительно в трех километрах от Манхэттена. Ее возвели в качестве подарка от Франции. Монумент был открыт в 1886 году, а почти через 100 лет его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Статуя является национальным памятником США.