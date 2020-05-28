Видео с «ковром-самолетом» появилось в Сети. Это оптическая иллюзия, но выглядит натурально

Судя по кадрам, снимает один из туристов, который сидит в кузове в правом нижнем углу экрана — у него вытянута рука. Однако монопода почему-то не видно. Реалистичности иллюзии полета людей над дорогой прибавляет эффект объектива «рыбий глаз».

Первый же комментатор заявил, что видит людей на ковре-самолете. Другие пользователи признались, что у них было такое же первое впечатление во время просмотра ролика.

Многих заворожил и испугал способ передвижения в Гималаях.

«Я бы лучше пошел пешком. Вообще все равно как далеко и как долго идти», — написал Timber.

«Что же будет, если лопнет колесо?» — задалась вопросом Jaynie O’Malley.

«Да. Я путешествовал по таким дорогам в Гималаях в Тибете. Они были двусторонними, но с шириной с одну машину. Это была забавная игра на поворотах», — поделился своей историей Ryan Hodgson.