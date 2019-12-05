Видео с «черной пятницы» в США шокировало пользователей Сети

Видеоролик запечатлел потасовку из-за товара в одном из магазинов в США. Акционного товара хватило не на всех, и взрослые покупатели не постеснялись вырывать коробки у детей. Крики и брань сопровождают все происходящее в кадре.

Вот лишь некоторые из реакций пользователей на увиденное: «Такого беспредела не было у нас даже в 1990-е… А что будет, если у них реально не будет еды в свободной продаже? Одичалые. Они же там все перестреляют друг друга за коробку пончиков. Цивилизованное общество, угу», «Общество потребителей! Туда и нас ведут! Если мы не опомнимся, это и нас ожидает», «Это их ценности!!!»