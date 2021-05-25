Видео с арестованной в Минске россиянкой появилось в Сети. Она признается в раскрытии данных правоохранителей

Задержанная в Белоруссии россиянка София Сапега работает редактором Telegram-канала, публикующего личные данные правоохранителей. Об этом она заявила во время допроса.

«Являюсь редактором Telegram-канала „Черная книга Беларуси“, которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — сказала Сапега на допросе. Видео опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы».

Также девушка рассказала, что проживает в Литве и является гражданкой России.

Ранее адвокат Александр Филанович сообщил, что допрос Сапеги проходил 25 мая. Девушку подозревают в совершении уголовно наказуемого действия. Ближайшие два месяца она проведет под стражей в СИЗО КГБ.

София Сапега летела на одном самолете с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Лайнер 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Борт ирландской авиакомпании Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс. После посадки Протасевича арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.