Мир 01 июня 2023, 06:03 Видео ракетного удара у штаба ГУР Украины в Киеве появилось в Сети «РВ» опубликовал видео ракетного удара у штаба ГУР Украины в Киеве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В интернете распространилось видео с ракетным ударом по району штаба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Киеве. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

На видео заметно, как ракета прилетела в Киевскую гавань у Гаванского моста, ведущего на Рыбальский остров, на территории которого расположен штаб ГУР. Помимо видеоролика в публикации размещены фото, где отчетливо виднеются темные пятна на строении объекта. Вероятно, это оставшиеся следы от удара.

Еще 30 мая российское оборонное ведомство заявило об ударах по центральным пунктам принятия решений на Украине. Именно в них разрабатывались атаки на территорию России. После этого президент РФ Владимир Путин объяснил атаку беспилотников по Москве ответным ударом ВСУ на атаки по ГУР.

При этом большую часть аппаратов, отправленных в сторону столицы, сбила российская система ПВО. Только трем БПЛА удалось врезаться в жилые дома, хотя запущено было более 20. Как заявил мэр города Сергей Собянин, во время атаки никто серьезно не пострадал.

Американская сторона, в свою очередь, окрестилась от ударов Украины по Москве. Как отметили в Белом доме, у них нет точной информации по поводу случившегося.