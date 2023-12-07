Мир 07 декабря 2023, 15:44 Видео побега Усса из-под домашнего ареста обнародовали итальянские карабинеры Итальянские карабинеры опубликовали видео побега Усса из-под ареста Carabinieri Milano

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Итальянские карабинеры обнародовали видео побега российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в марте этого года. Запись появилась в распоряжении РИА «Новости».

Судя по кадрам, один из предполагаемых организаторов побега зашел в расположенную под Миланом квартиру Усса. Обратно человек вышел уже в сопровождении одетого во всего черное предпринимателя.

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Из вещей у Усса с собой был только рюкзак. Лицо мужчина скрывал под капюшоном толстовки. Также на записи видно, как от дома отъезжает кортеж из четырех машин — двух Volvo, Audi и Fiat.

Накануне, 6 декабря, агентство ANSA сообщило, что двух из пяти предполагаемых сообщников сбежавшего предпринимателя удалось поймать. Задержанные — отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

По версии правоохранителей, сообщники получили задаток на 10 тысяч евро, после чего доставили Усса в Словению. Оттуда его перевезли в Хорватию, затем — в Боснию и Герцеговину. Конечным пунктом маршрута была Сербия — там организаторам побега выплатили еще 40 тысяч евро.