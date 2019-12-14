Видео по делу об убийстве Шеремета исчезли во время расследования

В ведомстве начали собирать все эти материалы к себе, в том числе записи камер, записи трафиков. Однако чиновники не нашли четыре видео.

«Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством», — отметил он.

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Сейчас следствие планирует допросить задержанных, работать с их документами и обрабатывать факты из их жизни, добавил министр. Кроме того, правоохранители намерены провести следственный эксперимент. Он нужен для воспроизведения и моделирования всех деталей в ночь убийства Шеремета.

На днях Аваков рассказал о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, к преступлению причастны как минимум пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Предполагаемый организатор убийства — сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнитель — детский врач Юлия Кузьменко. Основной версией убийства правоохранители называют дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Он почти 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. А в последние пять лет журналист жил в Киеве и сотрудничал с интернет-изданием «Украинская правда» и «Радио Вести».