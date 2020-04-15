Прическа за 10 минут при помощи ножниц для стрижки овец. Видео-лайфхак от фермера

Дамы, которые кусают локти из-за невозможности постричься в режиме самоизоляции, не должны паниковать, выход есть всегда. Это доказал фермер из Дублина (Ирландия).

Мужчин, очевидно, разводит овец, а потому знает толк в стрижке шерсти. Пусть даже речь о человеческой.

Как пишет The Sun, фермер опубликовал в своем Facebook мастер-класс, как избавиться от лишних волос на голове за каких-то 10 минут, имея под рукой только ножницы для стрижки овец. Конечно модельной прически не получится. Но зачем она вам сейчас?

В общем, все те, у кого работа не предполагает общения с коллегами по видеоконференцсвязи, берите на заметку.

Уханьская инфекция как минимум до конца месяца парализовала работу множества российских компаний. Можно долго спорить, является ли посещение салонов красоты делом настоятельной необходимости, но их закрытие больно ударило по прекраснейшей половине россиян, вызвав панику среди любительниц косметических процедур. Ранее «360» подготовил для женщин текст-инструкцию о маникюре на карантине.