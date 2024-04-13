Мир 13 апреля 2024, 08:37 Видео избиения солдата нашли на телефоне погибшего офицера ВСУ РИА «Новости»: на телефоне погибшего офицера ВСУ нашли видео избиения солдата РИА «Новости»

Читать 360tv в

На смартфоне украинского военнослужащего, погибшего на Херсонском направлении, нашли видео с избиением солдата. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

На кадрах украинских офицер избивает бойца, ругается и стреляется в его направлении из автомата. Пока неизвестно, был ли солдат ранен или он погиб во время происходящего.

Реклама

Украинские солдаты, которые сдались в российский плен, неоднократно рассказывали, что над ними издевались старшие по званию за отказ идти на штурм позиций ВС России.

Ранее на телефоне иностранного наемника ВСУ, погибшего в ЛНР нашли детское порно. На одной из фотографий был изображен мальчик с надписью на спине на английском языке. Предположительно, материалы для взрослых могли сделать в доме-интернате.