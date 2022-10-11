Мир 11 октября 2022, 07:52 Поделиться Telegram

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Viber Топлива во Франции не хватило даже на заправку автомобилей полиции — видео Видео: из-за нехватки топлива полицейским во Франции пришлось толкать свою машину вручную

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Почти треть заправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива. Бензина не хватило даже полиции. В интернете появилось видео, на котором правоохранителям пришлось вручную толкать отказавший автомобиль, сообщили «Известия».

Запись опубликовал один из автомобилистов. Посередине проезжей части прямо перед ним встала полицейская машина. Не меньше пяти человек в форме пришли на помощь. Они попытались запустить мотор «с толкача». Мужчины встали сзади и столкнули авто на местную дорогу справа. Автор видео связал этот случай с топливным кризисом в стране.

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Министерство экологического перехода Франции объявило, что 29,7% автозаправок имеют проблемы с поставками. Дефицит вызвала забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов компании TotalEnergies, которые потребовали повышения зарплаты за счет рекордной прибыли компании из-за скачков цен на нефть.

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Акции протеста прошли на самом крупном в стране нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Гавр, в коммунах Фезен и Донж, хранилище Гранпюи, биоперерабатывающем заводе в коммуне Шатонкф-ле-Мартиг. Некоторые АЗС из-за нехватки бензина и дизельного топлива пришлось закрыть.

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